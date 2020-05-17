الصين تقول إنها تعارض أحدث القواعد الأمريكية ضد هواوي

هواوي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:26 17/05/2020 حدث بتاريخ: 14:38 17/05/2020

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد إنها تعارض بشدة أحدث القواعد التي وضعتها الولايات المتحدة ضد شركة هواوي وإنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية.

وأضافت الوزارة في بيان أنها تحث الولايات المتحدة على وقف هذه الإجراءات الخاطئة فورا.

تحركت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة لوقف إمدادات الشرائح الإلكترونية لهواوي تكنولوجيز مما أثار المخاوف من رد الصين وأضر بأسهم شركات إنتاج الشرائح الأمريكية. تسري القواعد الجديد منذ يوم الجمعة لكن مع فترة سماح 120 يوما.

وقالت صحيفة جلوبال تايمز الرسمية الصينية نقلا عن مصدر لم تسمه إن بكين مستعدة لوضع شركات أمريكية على "قائمة للكيانات التي لا يُعتمد عليها" ضمن إجراءات انتقامية ردا على قيود هواوي.

تشمل تلك الإجراءات أيضا إجراء تحقيقات وفرض قيود على شركات من بينها أبل وسيسكو سيستمز وكوالكوم.

وقال وزارة التجارة في بيان اليوم "استغلت الولايات المتحدة سلطاتها الوطنية واستخدمت ما يسمى بمخاوف الأمن القومي كذريعة وأساءت استخدام قيود التصدير لقمع شركات بعينها في دول أخرى".