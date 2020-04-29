وكالة: روسيا تتوقع تراجع إنتاجها النفطي 15% في 2020

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:22 29/04/2020 حدث بتاريخ: 13:03 29/04/2020

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال اليوم الأربعاء إن إنتاج بلاده النفطي قد ينخفض بنسبة 15 بالمئة هذا العام، ليمثل ذلك أول تراجع سنوي تشهده روسيا منذ 2008.

وأشار نوفاك إلى اتفاق أُبرم هذا الشهر بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين كبار لخفض الإنتاج الكلي للنفط بنحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران للتصدي لتراجع الأسعار في مواجهة جائحة كورونا.

وذكر نوفاك أن إنتاج روسيا النفطي سينخفض إلى ما بين 480 و500 مليون طن (ما بين 9.6 وعشرة ملايين برميل يوميا) من 560 مليون طن في 2019.

وقال أيضا إن مشروعات يشغلها أجانب وكذلك مشروعات نفطية محلية في البلاد ستخفض الإنتاج ، في إطار الاتفاق العالمي لتقليص إنتاج الخام.

وتشارك شركات نفط عالمية كبرى مثل إكسون موبيل وشل في عدة مشاريع للنفط والغاز في روسيا وتشغلها بموجب اتفاقات تقاسم الإنتاج منذ التسعينات.

كما قال نوفاك إن شركات النفط الروسية ستخفض إنتاجها 19 بالمئة من مستويات فبراير شباط في إطار الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط.