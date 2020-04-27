نيسان تخطط لخفض انتاج السيارات في اليابان في مايو 78%

شعار نيسان موتور في مقر الشركة بيوكوهاما يوم 13 فبراير 2020

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:03 27/04/2020 حدث بتاريخ: 20:05 27/04/2020

تخطط شركة نيسان لخفض عدد السيارات التي تنتجها في اليابان في مايو أيار بنسبة 78 في المئة عن مستواها قبل عام بينما تفاقم تداعيات فيروس كورونا مشاكل الشركة التي تعاني مصاعب بالفعل جراء هبوط في المبيعات.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن نيسان تخطط لتصنيع حوالي 13400 مركبة الشهر القادم مقارنة مع حوالي 61 ألف وحدة في مايو أيار العام الماضي.

وأشارت الوثائق أيضا إلى أن نيسان تخطط لخفض انتاجها المحلي في يونيو حزيران إلى 33700 مركبة هبوطا من حوالي 63700 وحدة قبل عام، وهو ما يمثل أيضا انخفاضا بنسبة 43 بالمئة عن خطة سابقة لتصنيع حوالي 59300 وحدة.