البنك الدولي يقلص توقعات أسعار النفط والمعادن مع انهيار الطلب

صورة أرشيفية لمبنى البنك الدولي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:40 23/04/2020 حدث بتاريخ: 21:40 23/04/2020

قلص البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط والمعادن يوم الخميس بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وقال إن صدمة أسواق السلع الأولية قد تكون أشد وقعا على الدول النامية.

وقال البنك الدولي إن من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط الخام 35 دولارا للبرميل هذا العام، بانخفاض 43 بالمئة عن متوسط 2019، وفي خفض حاد عن توقعه الصادر في أكتوبر تشرين الأول.

وقال البنك في بيان صحفي ”الخفض يعود إلى تراجع ضخم غير مسبوق في الطلب.“ وقال إن انخفاض الأسعار يتفاقم بفعل المغالاة في الإنتاج من أوبك ومنتجي نفط كبار آخرين.

ومن المتوقع في غضون ذلك أن تنخفض أسعار المعادن 13 بالمئة إجمالا هذا العام، حسبما ذكر البنك. لكن الذهب، الملاذ الاستثماري الآمن تقليديا، من المتوقع أن يرتفع 15 بالمئة.

وأضاف أن تأثير الأزمة الصحية على السلع الزراعية من المتوقع أن يكون متوسطا، لكن اضطرابات سلاسل الإمداد قد تزيد من مخاطر الأمن الغذائي في بعض المناطق.

وقال مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، في البيان، ”الصدمة الهائلة لأسواق السلع الأولية وأسعار النفط المنخفضة قد يتسببان في انتكاسة خطيرة للاقتصادات النامية.“

وأوصت المؤسسة الحكومات بإصلاح برامج دعم الطاقة من أجل إتاحة الأموال لمواجهة فيروس كورونا، وحبذت عدم استخدام الرسوم أو أدوات الحماية التجارية الأخرى لتحصين الصناعات المحلية.