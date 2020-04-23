تهاوي مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في مارس

منازل أسر بُنيت حديثا معروضة للبيع في كاليفورنيا يوم 31 يوليو 2019

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:26 23/04/2020 حدث بتاريخ: 20:26 23/04/2020

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بأكبر قدر فيما يزيد على ست سنوات ونصف في مارس آذار ومن المرجح أن تشهد مزيدا من التراجعات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يعصف بالاقتصادات ويتسبب في فقد ملايين الأمريكيين وظائفهم.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 15.4 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 627 ألف وحدة الشهر الماضي. ونسبة التراجع هي الأكبر منذ يوليو تموز 2013. وروجع معدل مبيعات فبراير شباط إلى مستوى أقل قدره 741 ألف وحدة بدلا من 765 ألفا في القراءة السابقة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو عشرة بالمئة من مبيعات سوق الإسكان، 15 بالمئة إلى معدل يبلغ 645 ألف وحدة في مارس آذار.

تُستخلص بيانات مبيعات المنازل الجديدة من سجل التراخيص وعادة ما تشهد تقلبات حادة من شهر إلى آخر بسبب صغر حجم العينة. وانخفضت المبيعات 9.5 بالمئة عنها قبل سنة في مارس آذار.