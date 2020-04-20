صندوق النقد: تركيا وروسيا واوزبكستان زادت حيازاتها من الذهب في مارس وألمانيا خفضتها

صورة أرشيفية لشعار صندوق النقد الدولي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:22 20/04/2020 حدث بتاريخ: 19:26 20/04/2020

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي يوم الاثنين أن تركيا زادت احتياطياتها من الذهب بمقدار 26.92 طن إلى 601.38 طن في مارس آذار.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن روسيا رفعت حيازاتها من المعدن النفيس الشهر الماضي بواقع 8.96 طن لتصل إلى 2299.22 طن، بينما زادت اوزبكستان حيازاتها من المعدن الأصفر بمقدار 7.47 طن إلى 338.10 طن.

وأظهرت البيانات أيضا أن ألمانيا خفضت احتياطياتها من الذهب بمقدار 2.33 طن إلى 3364.26 طن في مارس آذار.