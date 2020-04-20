النفط ينزل جراء مخاوف حيال المخزونات وأرباح الشركات

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:29 20/04/2020 حدث بتاريخ: 15:30 20/04/2020

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أقل مستوى منذ 1999 نتيجة للمخاوف من أن طاقة تخزين الخام بالولايات المتحدة ستمتلئ قريبا بينما تتأهب الشركات للإعلان عن أسوأ نتائج فصلية منذ الأزمة المالية.

ونزل برنت 1.12 دولار بما يعادل أربعة بالمئة إلى 26.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:08 بتوقيت جرينتش.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط لعقد أقرب استحقاق 4.79 دولار أو 26.2 بالمئة ليسجل أقل مستوى له منذ مارس آذار 1999، لكن قرب حلول أجل العقد أدى إلى تفاقم عمليات البيع.

ونزل الخام في عقد يونيو حزيران الأنشط 2.18 دولار أو 8.7 بالمئة إلى 22.85 دولار للبرميل.

وتتزايد كميات الخام المخزونة في الولايات المتحدة لاسيما في كاشينج حيث نقطة التسليم لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في أوكلاهوما مع تقليص المصافي الأنشطة في مواجهة طلب ضعيف.

وقال بيورنار تونهاوجن مدير أسواق النفط في ريستاد "مع استمرار الإنتاج دون تأثر يذكر، تمتلئ الخزانات يوما يعد يوم. يستهلك العالم كميات أقل من النفط ويستشعر المنتجون تأثير ذلك على الأسعار".

ويقدر حجم مخزونات النفط العائمة على متن الناقلات عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 160 مليون برميل.

والمعنويات في بقية الأسواق يسودها الحذر مع بدء موسم إعلان نتائج الربع الأول من السنة. ويتوقع المحللون أن تعلن الشركات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجع أرباحها 22 بالمئة، في أكبر هبوط منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، بحسب بيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف.