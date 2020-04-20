أستراليا تعتزم إلزام غوغل وفيسبوك باقتسام عائدات الإعلانات مع شركات إعلام محلية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:29 20/04/2020 حدث بتاريخ: 10:29 20/04/2020

قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج اليوم الاثنين إن أستراليا ستسن قانونا في غضون أشهر يلزم فيسبوك وغوغل باقتسام عائداتهما من الإعلانات مع شركات الإعلام المحلية لتصبح واحدة من أوائل الدول التي تلزم المنصات الرقمية على دفع ثمن المحتوى الذي تستخدمه.

وقال فرايدنبرج في بيان إن هذه الخطوة تأتي بعد إخفاق محادثات مع فيسبوك وشركة ألفابيت التي تملك محرك البحث غوغل في التوصل لقواعد طوعية لمعالجة شكاوى شركات الإعلام المحلية من سيطرة عملاقي التكنولوجيا على الإعلانات.

وأضاف في مقال رأي في صحيفة ذا أستراليان "لم يتم تحقيق تقدم ملموس بشأن القضية الأساسية التي تتعلق بالدفع مقابل المحتوى".

وتبلغ قيمة سوق الإعلانات الإلكترونية بأستراليا نحو تسعة مليارات دولار أسترالي(5.72 مليار دولار) سنويا وقد نمت أكثر من ثمانية أضعاف منذ 2005.

وقال فرايدنبرج إنه مقابل كل 100 دولار أسترالي يتم إنفاقها على الإعلانات الإلكترونية في استراليا باستثناء الإعلانات المبوبة يذهب نحو الثلث لغوغل وفيسبوك.