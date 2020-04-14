أسعار النفط ترتفع بعد تصريحات لترامب حول خفض إضافي للإنتاج

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:34 14/04/2020 حدث بتاريخ: 11:17 14/04/2020

ارتفعت أسعار النفط الخام الثلاثاء بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول خفض الإنتاج بعشرين مليون برميل في اليوم، أي ضعف ما اتفقت عليه أوبك وحلفاؤها في وقت سابق.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار/مايو 22,56 دولاراً أي بارتفاع بنسبة 0,67% نحو الساعة 3:20 ت غ.

وعادل سعر برنت بحر الشمال تسليم حزيران/يونيو 32,15 دولاراً متقدماً بنسبة 1,29%.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤهاـ أي ما يعرف بتحالف "أوبك+"، الأحد على خفض إنتاجهم بـ9,7 مليون برميل في اليوم في أيار/مايو وحزيران/يونيو.

ويهدف الاتفاق إلى دعم أسعار النفط بعد هبوط تاريخي تسبب به تراجع الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد، كما أنه بمثابة هدنة في حرب الأسعار بين السعودية وروسيا نتيجة خلاف في الاستراتيجية الواجب اعتمادها.

وتقلبت الأسعار الاثنين في أعقاب الاتفاق، في حين ما زال المستثمرون قلقين من فائض كبير في الإنتاج.

غير أن ترامب أكد الاثنين أن الدول الرئيسية المصدرة للنفط ستصل في نهاية المطاف إلى خفض في الإنتاج يساوي ضعف ما اتفق عليه داخل أوبك+.

وكتب في تغريدة "بعد أن شاركتُ في المفاوضات، أقول إنّ أوبك وشركاءها يتطلّعون إلى خفض 20 مليون برميل يومياً، وليس 10 ملايين كما تردّد".

وأشار ستيفن إينيس مسؤول استراتيجية الأسواق العالمية في "آكسي كورب" إلى أن الفاعلين في الأسواق يركزون حالياً على تحديد حجم الانخفاض في الطلب المدفوع بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن حجم الانخفاض "لم يحدد يعد ويعني ذلك أن احتمال انخفاض أسعار النفط أيضاً لا يزال وارداً".