الدولار يهبط مع تحسن المعنويات بفضل بيانات تجارة من الصين

الدولار

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:46 14/04/2020 حدث بتاريخ: 10:32 14/04/2020

تراجع الدولار اليوم الثلاثاء وقاد نظيره الأسترالي موجة صعود للعملات المرتفعة المخاطر إذ رسمت بيانات تجارة من الصين صورة أقل قتامة للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا مقارنة مع ما كانت تخشاه الأسواق.

وانخفضت صادرات الصين في مارس آذار 6.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع توقعات بتراجعها 14 بالمئة وهبطت الواردات بأقل من واحد بالمئة مقارنة مع تقديرات للاقتصاديين بانخفاض 9.5 بالمئة.

كما انخفض معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بقوة وبدأت ولايات خططا لإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.6432 دولار أمريكي، وتقدم الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة إلى 0.6131 دولار أمريكي وأضاف الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2562 دولار وهو أقوى مستوياته منذ منتصف مارس آذار.

وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى ملبورن بروكريدج بيبرستون "السوق تتصدر الفكرة بأننا سنرى عدد الحالات يتبدد".

وظهرت المعنويات الإيجابية في مكاسب حققتها أسواق الأسهم بآسيا، لكن المخاوف كبحت المزيد من ارتفاع العملات.

كما ارتفع الذهب وعملتا الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري أيضا، في مؤشر على حذر كامن.

واستقر الين عند 107.70 للدولار، لينزل قليلا عن ذروة أسبوعين التي بلغها أمس الاثنين. وعوض اليورو خسائر تكبدها أثناء الليل ليسجل 1.0939 دولار. وصعد اليوان الصيني 0.1 بالمئة إلى 7.0428 للدولار.

ومقابل سلة من العملات، تراجع الدولار 0.2 بالمئة إلى 99.195.