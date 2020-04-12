وزراء أوبك بلس سيواصلون محادثاتهم مساء اليوم لبحث القضايا العالقة

أوبك

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:57 12/04/2020 حدث بتاريخ: 17:52 12/04/2020

صرح مصدر بوزارة الطاقة الأذربيجانية بأن وزراء تحالف أوبك بلس (الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدّرة للبترول وحلفاءها من كبار المنتجين من خارج المنظمة) سيواصلون مساء اليوم الأحد محادثاتهم بشأن تخفيض إنتاج النفط بعشرة ملايين برميل يوميا في الفترة من أيار/مايو وحتى حزيران/يونيو.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر الذى لم تسمه القول إن الاجتماع سيعقد عبر التقنيات الافتراضية مساء اليوم، ومن المتوقع أن يبحث فيه الوزراء القضايا العالقة بعد اجتماع وزراء التحالف الأخير.

وأضافت الوكالة أن اجتماع اليوم سيرأسه على نحو مشترك وزيرا الطاقة من كل من روسيا والسعودية.