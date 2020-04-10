مديرة صندوق النقد تشكل لجنة استشارية خارجية لشؤون الجائحة

صندوق النقد الدولي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:46 10/04/2020 حدث بتاريخ: 19:23 10/04/2020

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الجمعة تشكيل مجموعة استشارية خارجية جديدة لإبداء الرأي في تحديات السياسات، بما في ذلك ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا وتأثيرها الاقتصادي الهائل.

تضم المجموعة مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين وخبراء وأكاديميين من القطاع الخاص، من بينهم ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سلطة النقد في سنغافورة، والرئيسة التنفيذية لمجموعة سانتاندير آنا بوتين.

وقال صندوق النقد إن الفريق سيجتمع مع جورجيفا ومسؤولين كبار آخرين بالصندوق عدة مرات سنويا.

