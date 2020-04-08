مخزونات النفط الأمريكية تقفز 15.2 مليون برميل الأسبوع الماضي

صهاريج لتخزين النفط في كاشينج بولاية أوكلاهوما

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:01 08/04/2020 حدث بتاريخ: 19:02 08/04/2020

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 15.2 مليون برميل إلى 484.3 مليون برميل، وهى أكبر زيادة منذ بدء الاحتفاظ بسجلات للمخزونات، بينما هوت معدلات تشغيل مصافي التكرير إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2008 .

وصعدت مخزونات النفط في نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 6.4 مليون برميل إلى 49.2 مليون برميل، وهى أيضا أكبر زيادة مسجلة.