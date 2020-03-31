هواوي تحذر من أن الصين سترد على القيود التي فرضتها أمريكا

شعار شركة هواوي

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:35 31/03/2020 حدث بتاريخ: 16:29 31/03/2020

حذرت عملاق الاتصالات هواوي يوم الثلاثاء من أن 2020 ستكون أصعب سنة تمر عليها على الإطلاق بسبب قيود تجارية أمريكية وجهت ضربة لمبيعاتها في الخارج في 2019 وتوقعت أن الحكومة الصينية سترد على تلك القيود التي فرضتها الولايات المتحدة.

جاء التحذير في الوقت الذي أعلنت فيه أكبر شركة في العالم لصناعة معدات الاتصالات عن تسجيل أقل نمو للأرباح السنوية في ثلاث سنوات.

وقالت إن بكين قد ترد على الإجراءات الأمريكية، التي شملت تقييد بيع الرقائق لها، من خلال تقييد مبيعات المنتجات الأمريكية في الصين والتحول للاعتماد على موردين بدلاء في الصين وكوريا الجنوبية.

وقال اريك شو رئيس مجلس إدارة هواوي للصحفيين خلال إطلاق التقرير السنوي للشركة ”الحكومة الصينية لن تقف متفرجة وحسب وهواوي تذبح... لم لا تحظر الحكومة الصينية استخدام رقائق الجيل الخامس والمحطات والهواتف الذكية والأجهزة الذكية الأخرى التي تنتجها شركات أمريكية لأسباب متعلقة بأمن الإنترنت؟“

وتزعم الولايات المتحدة أن الحكومة الصينية يمكنها أن تستخدم معدات الاتصالات من هواوي لأغراض التجسس وهو ما ترفضه الشركة.

وتوقع شو أن تكون 2020 أصعب سنة تمر على الشركة على الإطلاق بسبب الإجراءات الأمريكية وحذر من أن فرض مزيد من القيود على الصادرات قد يدمر سلاسل الإمداد العالمية في قطاع التكنولوجيا.

وقالت هواوي إن الأرباح الصافية لعام 2019 بلغت 62.7 مليار يوان(8.9 مليار دولار) بزيادة نسبتها 5.6 بالمئة في أضعف معدل نمو في ثلاث سنوات وانخفاضا من قفزة نسبتها 25 بالمئة في العام السابق.