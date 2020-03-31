انفجار يوقف صادارت الغاز الإيراني إلى تركيا

الانفجار أدى إلى انقطاع صادرات الغاز إلى تركيا

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:27 31/03/2020 حدث بتاريخ: 14:28 31/03/2020

قال مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي،الثلاثاء، إن صادرات بلاده من الغاز الطبيعي إلى تركيا توقفت بعد هجوم على خط أنابيب داخل البلد المجاور.

وقال مهدي جمشيدي دانا المسؤول في شركة الغاز الوطنية الإيرانية "هذا الصباح، هاجم إرهابيون خط أنابيب للغاز الطبيعي داخل تركيا بالقرب من حدود بازارجان الإيرانية مع تركيا مم أدى إلى توقف تدفق الغاز".

من جانب آخر، ذكرت وكالة انباء الأناضول أن انفجارا مجهولا ضرب خط أنابيب الغاز الطبيعي بين إيران وتركيا بولاية أغري شرقي البلاد في إندلاع حريق وحدوث أضرار بالخط.وأوضحت الوكالة، أن انفجار وقع في خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يزود تركيا بالغاز الإيراني بالقرب من معبر "غوربولاك" التركي الحدودي في ساعات مبكرة من صباح الثلاثاء.وأشارت إلى أن الانفجار أدى لاشتعال حريق شوهدت من القرى المجاورة، منوهة إلى أن قوات الأمن التركية سارعت إلى مكان الحادث واتخذت إجراءات أمنية واسعة في المنطقة.

وأوضح أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز الطبيعي إلى تركيا.