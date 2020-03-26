العضو المنتدب لفوري المصرية يستقيل ويؤسس صندوق متخصصا في التكنولوجيا المالية

صورة أرشيفية لـ محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فوري وأحد مؤسسيها

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:09 26/03/2020 حدث بتاريخ: 13:09 26/03/2020

قال العضو المنتدب لفوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، إنه تقدم‭ ‬باستقالته من الشركة على أن يظل عضوا غير تنفيذي بالإدارة ليبدأ تأسيس صندوق متخصص في الاستثمار بالتكنولوجيا المالية.

وأضاف محمد عكاشة وهو أحد مؤسسي فوري لرويترز ”صندوق الاستثمار الجديد سيركز على‭ ‬مصر بحجم مستهدف 25 مليون دولار ... شركة فوري ستكون أحد المستثمرين معنا في الصندوق الجديد“.

وقالت فوري في بيان لبورصة مصر يوم الخميس إن مجلس إدارتها وافق على استقالة محمد عكاشة من منصب العضو المنتدب وأن يتولى أشرف صبري الرئيس التنفيذي للشركة كافة مسؤولياته.

تأسست فوري في 2009 وتقدم الخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة. والشركة مملوكة لعدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، بجانب سبعة بالمئة لكل من شركة أكتيس وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، في حين تستحوذ الإدارة والموظفون على نحو ثمانية بالمئة من الأسهم.