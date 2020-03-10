الكرملين لا يستبعد استئناف محادثات بين روسيا والسعودية بشأن النفط

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:09 10/03/2020 حدث بتاريخ: 16:11 10/03/2020

قال الكرملين يوم الثلاثاء إن ما من أحد يستبعد إمكانية استئناف المفاوضات بين روسيا والسعودية بشأن التعاون الخاص بإنتاج النفط رغم أن المحادثات بشأن المسألة انتهت بشكل غير ودي يوم الجمعة.

جاءت تصريحات ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عقب انهيار محادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم السعودية، وأوبك+، التي تضم روسيا، في فيينا يوم الجمعة مما أدى لهبوط حاد لأسعار النفط.

وقال بيسكوف للصحفيين إن من المرجح أن يستمر تقلب السوق الناجم عن انهيار أسعار النفط لفترة، لكن أضاف أن التقلب كان متوقعا وجرى وضعه في الحسبان.

وذكر أن الاقتصاد الروسي لديه احتياطيات كافية وقوي بما يسمح لمواجهة عدم الاستقرار المؤقت في السوق.