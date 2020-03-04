وزير النفط الإيراني: سوق النفط تواجه فائضا وبحاجة للتوازن

وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:30 04/03/2020 حدث بتاريخ: 16:03 04/03/2020

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم الأربعاء إن سوق النفط تواجه فائضا وبحاجة إلى التوازن وفقا لما ذكره موقع شانا الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية.

وقال الوزير ”لا شك في أن هناك خللا في عرض وطلب النفط. حاليا، المعروض في السوق أكبر من المطلوب... من الضروري أن تبذل أوبك والمنتجون من خارج المنظمة كل ما بوسعهم لتحقيق توازن في السوق“.

وأضاف ”بناء على توصية اللجنة الفنية المشتركة وأمانة المنظمة، يجب أن يتم خفض إنتاج النفط بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا تقريبا“.