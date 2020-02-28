تراجع إنتاج النفط الأمريكي في ديسمبر للمرة الأولى في 5 أشهر

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:03 28/02/2020 حدث بتاريخ: 20:30 28/02/2020

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري اليوم الجمعة إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع إلى 12.78 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول من 12.86 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.

كان إنتاج الخام الأمريكي شهد صعودا قويا بفضل تقدم تقنيات استخراج النفط من التشكيلات الصخرية. ورغم تراجع ديسمبر كانون الأول، فإن بيانات الإنتاج الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة تشير إلى أن إنتاج الخام ارتفع في يناير كانون الثاني وفبراير شباط، مسجلا مستوى قياسيا جديدا يبلغ 13 مليون برميل يوميا.