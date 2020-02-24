هبوط أسعار النفط 4 بالمئة بسبب مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:44 24/02/2020 حدث بتاريخ: 16:45 24/02/2020

هبطت أسعار النفط في المبادلات الأوروبية الإثنين بسبب مخاطر تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد خارج الصين على الطلب العالمي في سوق تشهد أصلا فائضا.

وبلغ سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم شهر نيسان/ابريل 56.05 دولارا في لندن، مسجلا انخفاضا بـ4.19 بالمئة بالمقارنة مع سعر الاغلاق يوم الجمعة.

وفي نيويورك، خسر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر نفسه 3.97 بالمئة ليبلغ 51.26 دولارا، بعد فترة وجيزة من بلوغه 51.24 دولار، أي بانخفاض قدره 4.19 بالمئة.

وقال كارستن فريتش المحلل في مجموعة "كوميرتس بنك" إن "انتشار الوباء في إيطاليا وكوريا الجنوبية يجعل أسعار النفط تحت ضغط".

وينهي هذا الانخفاض الكبير في الأسعار الإثنين ارتفاع أسعار برميلي برنت والنفط الخفيف الذي بلغ 2 بالمئة و10 بالمئة على التوالي الأسبوع الماضي منذ استئناف صعودها في العاشر من شباط/فبراير.

وقال فريتش إن "هذا التبدل السريع يفسَّر بالمخاوف المرتبطة بالطلب. فإذا وصل الفيروس إلى مزيد من الدول والقارات، سيتباطأ النشاط الاقتصادي وسيكون عدد الرحلات أقل".

وتنتظر الجهات الناشطة في الأسواق حاليا الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في فيينا لمحاولة تأمين رد بشأن العرض الذي يشهد فائضا، يكون بحجم المخاطر التي يواجهها الطلب حاليا.