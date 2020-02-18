أسعار النفط تهبط 1% مع تقييم السوق أثر كورونا على الطلب

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:36 18/02/2020 حدث بتاريخ: 12:44 18/02/2020

تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، مقتدية بخسائر أسواق المال بفعل استمرار بواعث القلق حيال الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا في الصين وتداعياته بالنسبة للطلب على الخام.

وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت عند 56.88 دولار للبرميل، منخفضا 79 سنتا بما يعادل 1.4 بالمئة، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 1.1 بالمئة ليسجل 51.48 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا محلل السوق في أواندا "أسعار النفط مازالت مُرهَقة إذ ربما كان متعاملو الطاقة مغرقين في تفاؤلهم حيال أثر فيروس كورونا على الطلب، إلى جانب تلاشي التفاؤل بأن تتفق أوبك+ على تعميق تخفيضات الإنتاج في مارس آذار.

"التفاؤل بأن الصين ستشهد عودة أوضاع السفر والتجارة إلى طبيعتها خلال الربع القادم ربما لم يكن في محله... بقية العالم يتوخى الحذر على صعيد المخاوف من تفشي الفيروس وهو ما ليس في صالح توقعات الطلب على الخام."