منظمة التجارة تبدي توقعا قاتما للتجارة العالمية وتحذر من تهديد الفيروس

شعار منظمة التجارة العالمية في جنيف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:13 17/02/2020 حدث بتاريخ: 19:13 17/02/2020

قالت منظمة التجارة العالمية يوم الاثنين إن نمو تجارة السلع العالمية سيبقى ضعيفا على الأرجح في أوائل 2020، مضيفة أن الأداء الأدنى من المعدلات قد يشهد مزيدا من الهبوط بسبب تفشي الفيروس التاجي.

وقالت المنظمة التي مقرها جنيف إن مؤشرها للتجارة السلعية نزل إلى 95.5 من 96.6 في نوفمبر تشرين الثاني. وتشير أي قراءة أقل من المئة إلى نمو التجارة دون معدلات المدى المتوسط.

وأضافت المنظمة أن الأرقام الجديدة لا تأخذ في الحسبان أحدث التطورات مثل تفشي الفيروس الجديد الذي قد يضعف توقعات التجارة بدرجة أكبر.

وقالت المنظمة إن التجارة السلعية تراجعت 0.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2019 مع احتمال حدوث تحسن في الربع الأخير.

وتابعت أن البيانات الجديدة تشير إلى أن التعافي لن يستمر ومن المرجح الآن أن يكون هناك تراجع في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 2020.