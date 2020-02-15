وزير: مصر اتفقت مبدئيا مع 5 شركات للتنقيب عن النفط والغاز في غرب المتوسط مطلع 2021

وزير البترول المصري طارق الملا

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:54 15/02/2020 حدث بتاريخ: 15:55 15/02/2020

قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم السبت في تصريحات لتلفزيون سكاي نيوز عربية إن بلاده اتفقت مبدئيا مع خمس شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق.

وأضاف الملا أن الشركات التي ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بغرب المتوسط مطلع عام 2021 هي توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.