النفط ينتعش وسط تعاف للأسواق عموما لكن قلق المستثمرين مستمر

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:15 11/02/2020 حدث بتاريخ: 12:15 11/02/2020

ارتفعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة اليوم الثلاثاء اقتداء بموجة صعود في أسواق الأسهم لكن القلق مازال يساور المستثمرين حيال فيروس ووهان الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الصين حتى الآن.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 53 سنتا بما يعادل نحو واحد بالمئة إلى 53.80 دولار للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولار. وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو حوالي واحد بالمئة مسجلا 50.18 دولار للبرميل.

لكن كلا الخامين مازال منخفضا أكثر من 20 بالمئة عن أعلى مستويات يناير كانون الثاني.

وقالت مارجريت يانج، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، متحدثة لرويترز، "يبدو أن معنويات إيجابية واسعة النطاق في شتى الأسواق الآسيوية قد رفعت أسعار النفط الخام."

وتابعت "التعافي فاتر وقد يكون قصير الأجل إذ من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الطاقة ضعيفا في الأجل القريب بفعل تأثير الفيروس. سيكون من الضروري أن تخرج أوبك+ وروسيا بخطة متماسكة لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط."