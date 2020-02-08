زنغنه: إيران تؤيد خطة بأغلبية الأصوات لخفض إنتاج أوبك

وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:06 08/02/2020 حدث بتاريخ: 16:07 08/02/2020

نقل الموقع الإلكتروني الإخباري لوزارة الطاقة الإيرانية (شانا) يوم السبت عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله إن بلاده تؤيد تخفيضات أكبر لإنتاج الخام من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إذا وافقت أغلبية من الأعضاء على ذلك.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن لجنة فنية تسدي المشورة لأوبك وحلفائها بقيادة روسيا، وهي المجموعة التي تعرف بأوبك+، اقترحت يوم الخميس خفضا إضافيا مؤقتا لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا.

ويبحث منتجو أوبك حاليا ما إذا كانوا سيلتقون في موعد مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس آذار.