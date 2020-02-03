أسعار تأجير الناقلات العملاقة تهبط مع تضرر طلب الصين على النفط بسبب الفيروس

صورة أرشيفية لناقلة نفط تَمُر بمضيق هرمز

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:03 03/02/2020 حدث بتاريخ: 18:04 03/02/2020

قال وسطاء شحن لرويترز إن أسعار تأجير الناقلات العملاقة المتجهة لآسيا عبر منطقة الخليج في الشرق الأوسط وخليج المكسيك تراجعت لأدنى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر أيلول في ظل تضرر الطلب لصيني على النفط من انتشار الفيروس التاجي.

وقلصت شركة سينوبك الصينية، أكبر شركة تكرير في آسيا، ومصاف صغيرة مستقلة العمليات في مواجهة هبوط الاستهلاك.

وقال وكيل شحن ”عادت السوق إلى ما كانت عليه قبل فرض العقوبات على كوسكو،“ في إشارة إلى عقوبات أمريكية على وحدتين لشركة الشحن الصينية المملوكة للدولة.

وتابع ”تلاشت جميع المتغيرات الأخرى مثل ازدحام الموانئ الناجم عن (قواعد جديدة من) المنظمة البحرية الدولية في 2020 وحركة الوقود منخفض الكبريت والإضرابات العمالية في أوروبا.“

صعدت أسعار الشحن في أواخر سبتمبر أيلول على خلفية عقوبات كوسكو، وزادت مجددا في ديسمبر كانون الأول بسبب عقبات لوجستية تتعلق بالتحول إلى أنواع وقود أقل تلويثا مع بدء فرض القواعد الجديدة للمنظمة البحرية الدولية في 2020.

ورفعت الولايات المتحدة العقوبات بشكل جزئي على كوسكو يوم الجمعة الماضي.

وقالت بريمار للسمسرة الملاحية إن سعر تأجير ناقلة نفط كبرة للغاية من خليج المكسيك إلى آسيا تراجع إلى ثمانية ملايين دولار، وهو الأدنى منذ 19 سبتمبر أيلول. وقال وسيط آخر إن السعر المعروض لنفس الرحلة 7.5 مليون دولار.

وقالت ريفرليك، وهي شركة وساطة شحن أخرى، إن النطاق السعري العالمي لمسار الشرق الأوسط عند أدنى مستوياته منذ 16 سبتمبر أيلول.