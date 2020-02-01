مصر تسعى لدمج 9 شركات أقطان بحلول 30 يونيو

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال المصري

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:27 01/02/2020 حدث بتاريخ: 14:28 01/02/2020

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال المصري يوم السبت إن بلاده تعمل على دمج تسع من شركات حليج وتجارة وتصدير الأقطان في شركة واحدة بحلول 30 يونيو حزيران المقبل.

وأضاف توفيق في بيان صحفي لمجلس الوزراء أن الحكومة لديها خطة تشمل تطوير وتحديث محالج الأقطان لتحسين قدراتها وكفاءتها إلى جانب الاهتمام بجودة القطن المحلوج بتكلفة نحو مليار جنيه.

وتابع أن خطة التطوير تتضمن خفض عدد المحالج الحالية، والتي يصل عددها إلى 25 محلجا، لتصبح 11 محلجا جديدا فقط بطاقة إنتاجية 4.4 مليون قنطار سنويا.