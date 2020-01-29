اتساع عجز تجارة السلع في أمريكا في ديسمبر

حاويات في ميناء في ماساتشوستش

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:15 29/01/2020 حدث بتاريخ: 19:16 29/01/2020

ارتفع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة بشدة في ديسمبر كانون الأول مع تعافي الواردات، مما بدد أثر زيادة محدودة في الصادرات، لكن ما زال من المتوقع أن تكون التجارة دعمت النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إن عجز التجارة السلعية زاد 8.5 بالمئة إلى 68.3 مليار دولار في الشهر الماضي. وانخفض عجز التجارة السلعية على مدى ثلاثة أشهر متتالة مدفوعا بتراجع الواردات.

وفي ديسمبر كانون الأول، ارتفعت الواردات السلعية 2.9 بالمئة إلى 205.3 مليار دولار بعد أن انخفضت 1.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وزادت صادرات السلع 0.3 بالمئة الشهر الماضي إلى 137 مليار دولار بعد أن ارتفعت 0.8 بالمئة في نوفمبر تشرني الثاني.

وخصمت التجارة 0.14 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. ونما الاقتصاد بوتيرة سنوية 2.1 بالمئة في الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول.