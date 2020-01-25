بتروبارس الإيرانية تطور حقل بارس الجنوبي للغاز بعد انسحاب شركتين أجنبيتين

وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:35 25/01/2020 حدث بتاريخ: 16:07 25/01/2020

نقل الموقع الإلكتروني الإخباري التابع للبرلمان الإيراني عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله يوم السبت إن شركة بتروبارس ستطور المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل للغاز في العالم، بعد انسحاب شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي).

ونسب موقع (وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي) الإلكتروني لزنغنه القول ”الآن ومع خروج الشركتين الأخريين من العقد، حلت بتروبارس محلهما بالكامل ومُنح تطوير الوحدة الأولى من المرحلة 11 في بارس الجنوبي لهذه الشركة“.

والحقل البحري مشترك بين إيران وقطر، وتطلق عليه طهران اسم بارس الجنوبي بينما تطلق عليه الدوحة اسم حقل الشمال.