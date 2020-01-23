النفط يهبط بفعل مخاوف من تراجع الطلب على الوقود بسبب تفشي فيروس بالصين

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:16 23/01/2020 حدث بتاريخ: 12:16 23/01/2020

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع اليوم الخميس إذ نزلت بأكثر من واحد بالمئة بفعل مخاوف من احتمال أن يؤدي انتشار لفيروس يصيب الجهاز التنفسي من الصين لتراجع الطلب على الوقود إذا أضعف النمو الاقتصادي على غرار تفش لوباء التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) قبل 20 عاما تقريبا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا، أو 1.4 بالمئة، إلى 62.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش. وكانت قد تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول بعد نزول بنسبة 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا، أو 1.6 بالمئة، إلى 55.80 دولار للبرميل بعد تراجعها في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الثالث من ديسمبر كانون الأول. وانخفض العقد 2.7 بالمئة أمس الأربعاء.

وأودى فيروس كورونا الجديد بحياة 17 شخصا منذ ظهر في مدينة ووهان أواخر العام الماضي، وتأكدت نحو 600 حالة إصابة بالفيروس بينها حالات في مناطق بعيدة تصل إلى الولايات المتحدة.

وقال جيه.بي مورجان لأبحاث السلع الأولية في مذكرة "نتوقع صدمة سعرية تصل إلى خمسة دولارات (للبرميل) إذا تطورت الأزمة إلى وباء مثل سارس بناء على تحركات أسعار النفط التاريخية".