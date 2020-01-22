أحدث تأجيل للطائرة 737 ماكس يدفع فلاي دبي لدراسة خيارات تأجير

طائرة 737 ماكس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:20 22/01/2020 حدث بتاريخ: 15:36 22/01/2020

تدرس شركة فلاي دبي، وهي عميل رئيسي للطائرة بوينج 737 ماكس، تأجير طائرات إضافية في أعقاب أحدث انتكاسة لعودة الطائرة المحظور عليها التحليق إلى الخدمة.

وقالت بوينج أمس إنها لا تتوقع حاليا نيل الموافقة على عودة الطائرة 737 ماكس للتحليق حتى منتصف العام الجاري.

وكان من المتوقع في الآونة الأخيرة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لعودة الطائرة للخدمة في فبراير شباط أو مارس آذار.

وقالت متحدثة باسم فلاي دبي اليوم الأربعاء "ندرس خيارات تأجير قصيرة إلى متوسطة المدى لزيادة الطاقة خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وتعد طلبية فلاي دبي المملوكة للحكومة لشراء 250 طائرة ماكس، ثاني أكبر طلبية للطراز بعد شركة الطيران الأمريكية ساوث ويست.

وتسلمت شركة الطيران ومقرها دبي عددا قليلا جدا من هذه الطائرات قبل منعها من التحليق في مارس آذار الماضي.

واستأجرت فلاي دبي أربع طائرات من طراز 737-800 في الفترة من 14 ديسمبر كانون الأول إلى 25 يناير كانون الثاني لتعويض الطاقة المفقودة.

وحذرت من أن منع تحليق فلاي دبي يعرض الشركة لضغوط مالية كبيرة وقالت إنها ربما تستبدل طائرات ماكس بطائرات من شركة صناعة الطائرات المنافسة ايرباص.

ومُنعت أكثر طائرات بوينج مبيعا من التحليق بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز مما أودى بحياة 346 من الركاب وطاقمي الطائرتين.

وأجبر قرار منع التحليق شركات الطيران على وقف عمل أكثر من 300 طائرة.