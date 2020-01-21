ترامب يروج للاقتصاد الأمريكي أثناء مشاركته في منتدى دافوس

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:44 21/01/2020 حدث بتاريخ: 19:44 21/01/2020

استغل الرئيس دونالد ترامب مشاركته في منتدى دافوس اليوم الثلاثاء لاستعراض نجاح الاقتصاد الأمريكي، لكنه حرص على عدم الخوض كثيرا في المسائل البيئية رغم أنها تتصدر جدول أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستنضم إلى مبادرة لزراعة تريليون شجرة، لكن حديثه عن الأهمية الاقتصادية لصناعات النفط والغاز استمر لبضع دقائق في كلمته أمام المنتدى.

وهذه هي المرة الثانية التي يلقي فيها ترامب كلمة في منتدى دافوس. وقبل عامين حث الشركات على الاستثمار في بلاده بعد إقرار أول تخفيضات ضريبية لتشجيع انفاق الشركات.

وفي كلمة تناولت موضوعات شتى، عدًد ترامب إنجازات إدارته، ووجه الشكر للشركات الأجنبية التي تستثمر في الولايات المتحدة. وقال إن أمريكا في وضع اقتصادي أفضل بكثير مما كان يتخيل عندما تولى منصبه قبل ثلاث سنوات.

ودعا إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية في بلاده قائلا "لقد ولى زمن الشكوك... إلى كل شركة تبحث عن مكان للنجاح... لا مكان أفضل من الولايات المتحدة".