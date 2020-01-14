رينو ونيسان تقولان تحالفهما لا يواجه خطر الانهيار

شعار شركتي نيسان موتور اليابانية ورينو الفرنسية لصناعة السيارات في فرنسا يوم 15 يناير 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:49 14/01/2020 حدث بتاريخ: 18:49 14/01/2020

عوضت أسهم رينو بعض الخسائر التي تكبدتها يوم الثلاثاء بعد أن نفت شركة صناعة السيارات الفرنسية وشريكتها اليابانية تقارير إعلامية تفيد أن تحالفهما يواجه خطر الانهيار.

ويوم الاثنين، تراجع سهما رينو ونيسان لأدنى مستوياتهما في سنوات بفعل تنامي المخاوف حيال وضع التحالف الفرنسي الياباني القائم منذ 20 عاما، والذي شكله الرئيس السابق الهارب حاليا كارلوس غصن.

ومع بدء التداول في باريس يوم الثلاثاء، صعدت أسهم رينو 1.3 بالمئة قبل أن تتراجع بشكل طفيف ليجري تداولها بزيادة 0.49 بالمئة بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش.

وقال جان فيليب سينار رئيس رينو لصحيفة ليكو البلجيكية إن التحالف، الذي يضم أيضا ميتسوبيشي موتورز اليابانية، ”راسخ وقوي وأبعد ما يكون عن الموت.“

وقالت نيسان ردا على ”تقارير إعلامية عالمية مبنية على تكهنات“ إنها ”لا تفكر بأي حال من الأحوال في فض التحالف.“

وقالت شركة صناعة السيارات اليابانية ”التحالف هو مصدر الميزة التنافسية لنيسان.“

تواترت تكهنات بشأن مستقبل شراكة رينو ونيسان بعد إلقاء القبض على غصن في نوفمبر تشرين الثاني 2018 باليابان، وهو الرجل الذي بذل أكثر من أي شخص آخر لصيانة التحالف القائم بين ثقافتي صناعة سيارات متعارضتين في كثير من الأوجه.