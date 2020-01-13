وزير الطاقة السعودي: نرغب في أسعار مستدامة للنفط

الأمير عبد العزيز بن سلمان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:23 13/01/2020 حدث بتاريخ: 11:23 13/01/2020

قال وزير الطاقة السعودي اليوم الاثنين إن المملكة، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ترغب في أن تشهد استقرارا في أسواق النفط ونموا مستداما في الطلب على الخام ومعروضه.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن من المبكر للغاية الآن الحديث بشان ما إذا كانت أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، ستواصل قيود الإنتاج التي جرى التوصل إليها بموجب اتفاق ينتهي أجله في مارس آذار.

كما أبلغ مؤتمرا للطاقة أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي له دور كبير في الأمن العالمي.