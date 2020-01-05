دايملر تستدعي 744 ألف سيارة مرسيدس بنز في #أمريكا بسبب عيب في السقف المتحرك

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:10 05/01/2020 حدث بتاريخ: 11:10 05/01/2020

قالت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات يوم السبت إنها ستستدعي 744 ألف سيارة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة تشمل إنتاج الفترة من 2001 حتى 2011 لأن السقف الزجاجي المتحرك قد ينفصل ويشكل خطرا على الركاب.

ويغطي قرار الاستدعاء أكثر من 24 طرازا من الفئات (سي) و(سي.إل.كيه) وٍ(سي.إل.إس) و(إي).

وقالت الشركة إن أصحاب السيارات الذين دفعوا أموالا لإصلاح هذا العيب سيحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه. وقال متحدث باسم الشركة إنه لا يملك العدد الإجمالي للسيارات التي ستستدعي على مستوى العالم.

وقالت دايملر إن الوكلاء سيفحصون اللوح الزجاجي ويستبدلون السقف المتحرك إذا اقتضى الأمر.

وفي الشهر الماضي وافقت وحدة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة على دفع غرامة مدنية قدرها 20 مليون دولار بسبب تصرفاتها في استدعاء السيارات في البلاد بعد تحقيق استمر عاما أجرته الحكومة الأمريكية في استدعاء 1.4 مليون سيارة.