مصر تثبت أسعار الوقود في السوق المحلية في ثاني اجتماع لآلية التسعير

سيارات بانتظار التزود بالوقود في محطة وقود بالقاهرة يوم الثاني من يوليو 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:22 02/01/2020 حدث بتاريخ: 21:34 02/01/2020

أفاد بيان من وزارة البترول المصرية بأن مصر أبقت يوم الخميس على أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية دون تغيير، وذلك في ثاني اجتماع لآلية للتسعير يدعمها صندوق النقد الدولي تربط أسعار الطاقة بالأسواق العالمية.

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد خفضت في اجتماعها الافتتاحي في أكتوبر تشرين الأول أسعار الوقود بشكل طفيف بعد أن كانت الحكومة قد رفعتها بشكل حاد على مدار السنوات الثلاث السابقة لتغطية تكلفة مشتريات الوقود من الأسواق العالمية.