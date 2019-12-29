مصر تخفض رسم استخدام شبكة الغاز بنحو 24% إلى 29 سنتا للمليون وحدة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:28 29/12/2019 حدث بتاريخ: 20:32 29/12/2019

خفض جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد بنحو 24 بالمئة لتصل إلى 29 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك لمدة عام.

وقال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على موقعه الإلكتروني إن تلك الرسوم الموحدة ستطبق على مستوي الدولة.

وكانت مصر حددت في أغسطس آب 2018 رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد عند 38 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للسنة الأولى.

وأصدرت مصر في فبراير شباط 2018 اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه. وأقر البرلمان في 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز الذي تأمل الحكومة أن يجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص بسوق الغاز السريعة النمو.