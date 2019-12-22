ارتفاع عجز الموازنة في مصر إلى 2.1% في الربع/1

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:08 22/12/2019 حدث بتاريخ: 12:16 22/12/2019

أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية أن عجز الموازنة الكلي ارتفع إلى 2.1 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020.

وأضاف التقرير الشهري لنوفمبر تشرين الثاني أن الربع المقابل من السنة المالية 2018-2019 بلغ فيه العجز الكلي للموازنة 1.9 بالمئة.

وتستهدف مصر نموا اقتصاديا بنسبة ستة بالمئة في السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في يوليو تموز، وهو أعلى قليلا من المعدل البالغ 5.6 بالمئة المسجل في 2018-2019.

كما تستهدف عجزا كليا في الميزانية نسبته 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 بالمئة في 2018-2019.