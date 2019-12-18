متعاملون: المفتشون المصريون سيفحصون شحنات القمح بموانئ المنشأ

المفتشون المصريون سيفحصون شحنات القمح بموانئ المنشأ

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:06 18/12/2019 حدث بتاريخ: 18:06 18/12/2019

قال متعاملون يوم الأربعاء إن وزراء التموين المصرية ستعاود السماح لمفتشي وزارة الزراعة بالسفر لفحص شحنات القمح المشتراة عن طريق مناقصات رسمية في موانئ المنشأ.

ويجتمع المتعاملون مع مشتري الحبوب الحكومي في مصر، الهيئة العامة للسلع التموينية، يوم الأربعاء لكن لم تتوافر حتى الآن تفاصيل عن الاجتماع المنعقد حاليا.

كانت مجموعة من المتعاملين أقنعت الحكومة بحظر سفر المفتشين بعد مشاكل متعددة، وهو ما أقرته مصر في قرار أصدره رئيس الوزراء أواخر 2016 تضمن تكليف شركات خاصة بأعمال التفتيش في الخارج.

وبشكل منفصل، وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء على مشروع قرار لرئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئاسي سابق يخص إنشاء هيئة السلع التموينية.