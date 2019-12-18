الدولار يرتفع مقابل عملات رئيسية قبيل تصويت على مساءلة ترامب

الدولار

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:06 18/12/2019 حدث بتاريخ: 14:06 18/12/2019

ارتفع الدولار بوجه عام اليوم الأربعاء، وصعد أمام اليورو الضعيف ومقابل الجنيه الاسترليني الذي خسر كل مكاسبه التي حققها بفعل الانتخابات جراء مخاوف من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري.

وأعطت بيانات أمريكية قوية إشارات للمستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يحتاج لأن يكون أكثر اقتناعا بالحاجة لإجراء خفض مهم لأسعار الفائدة. وانتعش الإنتاج الصناعي بقوة في نوفمبر تشرين الثاني مدفوعا بالأساس بانتهاء إضراب للعاملين في جنرال موتورز المصنعة للسيارات.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق اليوم على مساءلة الرئيس دونالد ترامب، بينما من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ في يناير كانون الثاني، لكن محللين أشاروا إلى أن دعم المساءلة تراجع بشكل طفيف.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى ذروة ستة أيام عند 97.343، وارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 0.1 بالمئة إلى 97.302.

ونزل اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1132 دولار.

وتراجعت العملة البريطانية 0.3 بالمئة إلى 1.3099 دولار بعد هبوطها إلى 1.3074 دولار، وهو أضعف مستوى لها منذ الانتخابات العامة التي أجريت في بريطانيا يوم الخميس ومنحت حزب المحافظين الحاكم المؤيد للانفصال عن الاتحاد الأوروبي أغلبية مطلقة في البرلمان.

وواصل الجنيه الاسترليني تراجعه بفعل مخاوف متجددة من خروج فوضوي من التكتل.

وظل الدولار فوق سبعة مقابل اليوان الصيني، إذ كان أحدث تداول لليوان مستقرا عند 7.0016 في السوق الخارجية، فيما تضع الولايات المتحدة والصين اللمسات النهائية على اتفاق "المرحلة واحد" التجاري، رغم استمرار المخاوف إزاء علاقتهما في المستقبل.

ونزل الدولار النيوزيلندي والكرونة السويدية إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 0.6555 مقابل الدولار وعند 10.4960 مقابل اليورو على الترتيب.