أسعار النفط تهبط مع تطلع المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:28 16/12/2019 حدث بتاريخ: 11:28 16/12/2019

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين عن أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين المتوقع أن يعزز التدفقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة عشرة سنتات بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 65.12 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة أيضا إلى 59.97 دولار للبرميل.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس، "يبدو أن الأسعار في السوق أصبحت تتضمن بالكامل اتفاق تجارة المرحلة 1، ولذا سنحتاج إلى أخبار جديدة إذا كان لنا أن نخترق مستوى المقاومة (الفني) الماثل أمامنا."