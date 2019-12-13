ترامب: أمريكا ستعلق رسوما جمركية مقررة بعدما توصلت لاتفاق مع الصين

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:17 13/12/2019 حدث بتاريخ: 19:57 13/12/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة توصلت إلى ما يطلق عليه اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع الصين، بمقتضاه ستعلق واشنطن فرض رسوم جمركية على واردات صينية كان من المقرر أن يبدأ سريانها يوم الاحد.

وقال ترامب على تويتر أن إدارته توصلت إلى "اتفاق كبير جدا للمرحلة 1 مع الصين. هم وافقوا على تغييرات هيكلية كثيرة ومشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستخفض بعض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على بضائع صينية.