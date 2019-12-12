المركزي الأوروبي يبقي على سياسته النقدية دون تغيير ويظل منفتحا على مزيد من التحفيز

الرئيسة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في فرانكفورت يوم الرابع من نوفمبر 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:27 12/12/2019 حدث بتاريخ: 19:27 12/12/2019

أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير في أول اجتماع للرئيسة الجديدة للبنك كريستين لاجارد يوم الخميس، مما يشير إلى استمرار ضخ المال بشكل واسع والاستعداد لمزيد من التحفيز في ظل استمرار معاناة اقتصاد منطقة اليورو من اضطراب عالمي أوسع نطاقا.

وفي ظل نمو لا يزال أقل بكثير من الإمكانات في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 19 عضوا وتضخم أقل من المستهدف، أطلق البنك المركزي الأوروبي العنان لحزمة تحفيز جديدة في سبتمبر أيلول. يعني ذلك أن السياسة ستظل بشكل فعلي لأشهر مقبلة على نفس أوضاعها الحالية، مما يعطي لاجارد وقتا ومجالا لإيجاد موطئ لقدمها.

وتتجه الأنظار الآن صوب أول مؤتمر صحفي للاجارد المقرر عقده الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، حيث ستكشف عن التوقعات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي وربما تناقش المراجعة الاستراتيجية للبنك التي من المقرر أن تبدأ في وقت مبكر العام المقبل.

وفي ضوء القرار الصادر يوم الخميس، يظل سعر فائدة الإيداع للبنك المركزي الأوروبي لأجل ليلة، وهو حاليا أداة سعر الفائدة الرئيسية للبنك، عند المستوى القياسي المنخفض البالغ -0.50 بالمئة.

وما زال سعر فائدة إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند صفر بالمئة، بينما يبلغ سعر الفائدة لأداة إقراض هامشي، أداة الاقتراض الطارئة لأجل ليلة للبنوك، عند 0.25 بالمئة.