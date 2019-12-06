ارتفاع أسعار النفط بعد ختام اجتماعات "أوبك بلس"

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:39 06/12/2019 حدث بتاريخ: 18:39 06/12/2019

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا اليوم الجمعة بعد أن أظهرت تفاصيل اجتماع ما يعرف باسم تجمع "أوبك بلس" الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و10 دول نفطية من خارجها في مقدمتها روسيا اتفاق الأطراف على زيادة خفض إنتاج دول التجمع من النفط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 40 سنت إلى 58.83 دولار للبرميل تسليم كانون ثان/يناير المقبل بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق ن اليوم بنسبة 1.3% بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 64 سنت إلى 64.03 دولار للبرميل تسليم شباط/فبراير الماضي بعد أن كان قد تراجع بنسبة 0.9% في وقت سلبق من اليوم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اعتزام بلاده مواصلة خفضها الإضافي الطوعي لإنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا، في حين يصل إجمالي الخفض الفعلي لإنتاج تجمع أوبك بلس حاليا إلى 2.1 مليون برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده تعتزم خفض إنتاجها من النفط الخام فقط خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

يذكر أن دول "أوبك بلس" اتفقت على زيادة الخفض الرسمي المستهدف للإنتاج من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا.