أوبك وحلفاؤها يستعدون لزيادة تخفيضات إنتاج النفط

صورة أرشيفية لشعار أوبك

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:16 05/12/2019 حدث بتاريخ: 19:17 05/12/2019

قالت مصادر من أوبك ومنتجين متحالفين معها إن المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا يقتربون يوم الخميس من الاتفاق على أحد أكبر تخفيضات إنتاج النفط في عقود لدعم أسعار الخام ومنع حدوث تخمة.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس في فيينا لبحث سياسة الإمدادات. وستستضيف أوبك بعد ذلك اجتماعا يوم الجمعة مع روسيا ومنتجين آخرين في المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وقال مصدران لرويترز إن لجنة تضم وزراء الطاقة من كبار المنتجين، من بينهم السعودية وروسيا، أوصت بأن تزيد مجموعة أوبك+ تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وخفض قدره 1.7 مليون برميل يوميا سيمثل 1.7 في المئة من الإمدادات العالمية.

ينتهي أجل التخفيضات الحالية في مارس آذار، وتقول مصادر من أوبك+ ومندوبون إن الاتفاق الجديد قد يُمدد إلى يونيو حزيران أو لنهاية 2020.

وتشير بعض المصادر ومراقبون لأوبك إلى أن الخفض الكلي قد يكون أقرب إلى ما بين 1.8 مليون برميل يوميا ومليوني برميل يوميا بعد إضافة تخفيضات جديدة مع دفعة نحو امتثال أكبر بأهداف الخفض.

واتفقت أوبك+ على خفض طوعي للإمدادات منذ 2017 للتصدي لازدهار الإنتاج من الولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم. وفرضت واشنطن خفضا أكثر حدة في الإمدادات من خلال عقوبات على إيران وفنزويلا سعيا لوقف إيرادات البلدين من صادرات الخام.

وسيدرس المنتجون في اجتماعهم يومي الخميس والجمعة كيفية الموازنة بين إمداداتهم مع عام آخر من الزيادة في الإنتاج من الولايات المتحدة في 2020. ومن المتوقع أيضا أن يزيد إنتاج دول أخرى خارج أوبك مثل البرازيل والنرويج.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه يشعر براحة إزاء اجتماع هذا الأسبوع، لكنه امتنع عن التعقيب على مسائل السياسة في فيينا.

وذكرت وزارة الطاقة الروسية أن الوزير ألكسندر نوفاك أبلغ يوم الخميس الأمير عبد العزيز بأنه يتعين على روسيا والسعودية مواصلة التعاون في الطاقة.

وقال بيجن زنغنه وزير النفط الإيراني، المستثناة من التخفيضات، إنه سيدعم خفضا أكبر إذا وافق المنتجون الآخرون على ذلك.

وبدأ وزراء من السعودية وروسيا والكويت والإمارات والجزائر وسلطنة عمان في الحادية عشرة بتوقيت جرينتش اجتماعهم السابق على اجتماع أوبك.

امتثال

تحتاج المملكة العربية السعودية لأسعار نفط أعلى لدعم إيرادات الميزانية والطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط العملاقة المملوكة للدولة أرامكو السعودية.

وأثارت تحركات أوبك في السابق غضب الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي طالب مرارا السعودية، أكبر منتج في المنظمة، بخفض أسعار النفط إذا كانت الرياض تريد الحصول على دعم عسكري من واشنطن في مواجهة غريمتها إيران.

وفي الأشهر القليلة الماضية، لم يقل ترامب شيئا يُذكر بشأن أوبك، لكن ذلك قد يتغير لاحقا في 2020 حال ارتفاع أسعار النفط والبنزين، وهي مسألة ذات حساسية سياسية في ظل سعيه لإعادة انتخابه في نوفمبر تشرين الثاني.

ودعمت تحركات أوبك أسعار الخام عند ما بين 50 و75 دولارا للبرميل تقريبا على مدى العام الفائت. وواصلت العقود الآجلة لخام برنت اليوم مكاسب هذا الأسبوع ليجري تداولها فوق 63 دولارا للبرميل.

قالت مصادر في أوبك أيضا إن الرياض تضغط على العراق ونيجيريا العضوين في المنظمة لتحسين امتثالهما للحصص ما قد يتيح خفض 400 ألف برميل إضافي.

ولم توافق روسيا غير العضو في المنظمة بعد على تمديد التخفيضات أو زيادتها عن المستوى الحالي الذي تعهدت به ويبلغ 228 ألف برميل يوميا إذ تقول الشركات الروسية إنها تجد صعوبة في خفض الإنتاج خلال أشهر الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وأبلغ مصدر مطلع على تفكير روسيا رويترز أن موسكو ستتوصل على الأرجح إلى اتفاق مع أوبك هذا الأسبوع وإنهما بحاجة فقط لتسوية بضع مسائل قائمة.

وإحدى النقاط الخلافية بالنسبة لروسيا هذه المرة هي كيفية حساب إنتاجها النفطي. وتصنف روسيا انتاجها من المكثفات على انه منتج فرعي لإنتاج الغاز، بينما لا يفعل المنتجون الآخرون ذلك. ومع زيادة إنتاج روسيا من الغاز والمكثفات، تراجع التزام روسيا بالمستوى المستهدف لإنتاجها في أوبك+.

وتريد روسيا أن تحسب أوبك+ أداءها بدون المكثفات، وهو طلب قال زنغنه يوم الخميس إنه يدعمه.