مديرو اكتتاب أرامكو السعودية يوصون بتسعير الطرح العام عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي

شعار أرامكو السعودية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:53 04/12/2019 حدث بتاريخ: 18:54 04/12/2019

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مديري الاكتتاب لأرامكو السعودية أوصوا بأنه ينبغي لعملاق النفط السعودي أن يسعر طرحه العام الأولي عند 32 ريالا (8.5 دولار) للسهم وهو الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي للأسعار، مما قد يجعله أكبر طرح عام أولي في العالم.

وأضافت المصادر أن قرار التسعير النهائي سيتخذ في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وإذا تم تسعير الصفقة عند الحد الأعلى لنطاق الأسعار فإن الطرح العام الأولي لأرامكو سيتجاوز 25 مليار دولار وهي قيمة إدراج مجموعة علي بابا الصينية في 2014 .. أكبر طرح عام أولي في العالم حتى الآن.