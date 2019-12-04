ارتفاع صافي الدين العام للأردن 7% في 9 أشهر

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:26 04/12/2019 حدث بتاريخ: 13:04 04/12/2019

ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.9 بالمئة إلى 28.753 مليار دينار (40.5 مليار دولار) مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.

وأظهرت الإحصاءات التي نُشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية اليوم الأربعاء أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية أيلول سبتمبر الماضي بلغ 16.25 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.5 مليار دينار.

ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 92.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.