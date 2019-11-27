النفط ينزل مع تنامي مخزونات أمريكا وتفاؤل التجارة يحد من الخسائر

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:39 27/11/2019 حدث بتاريخ: 11:55 27/11/2019

تراجع النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن التفاؤل حيال توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين حال دون هبوط أكبر للأسعار.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات ما يعادل 0.14 بالمئة إلى 64.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش، بينما فقدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا ما يوازي 0.21 بالمئة إلى 58.29 دولار للبرميل.

وعكست خسائر اليوم الاتجاه الصعودي للنفط على مدى اليومين السابقين، حيث ارتفع خام غرب تكساس 1.1 بالمئة حتى الثلاثاء وبرنت 1.4 بالمئة خلال نفس الفترة بفضل توقعات بأن الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين تستهلكان النفط في العالم، ستوقعان قريبا اتفاقا أوليا سيكون بمثابة بداية النهاية للحرب التجارية المستمرة منذ 16 شهرا.

لكن بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أظهرت أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بواقع 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر تشرين الثاني إلى 449.6 مليون مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 418 ألف برميل.

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة إن التفاؤل حيال التجارة العالمية إلى جانب توقعات السوق بتمديد تخفيضات الإمدادات التي تطبقها أوبك وحلفاؤها دعما أسعار النفط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن واشنطن وبكين اقتربتا من الاتفاق على المرحلة الأولي من اتفاق تجاري بعدما وافق كبار المفاوضين من البلدين على مواصلة بحث القضايا المتبقية.

وسيقوم اجتماع مجموعة أوبك+ في السادس من ديسمبر كانون الأول بإعلان نهائي عن السياسة المستقبلية ومن المتوقع أن يتمخض الاجتماع عن تمديد التخفيضات ربما حتى يونيو حزيران.