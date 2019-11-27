ديل تعود لتحقيق أرباح خلال الربع الثالث

شركة صناعة الكمبيوتر الأمريكية ديل تكنولوجيز

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:52 27/11/2019 حدث بتاريخ: 10:52 27/11/2019

أعلنت شركة صناعة الكمبيوتر الأمريكية ديل تكنولوجيز مساء أمس الثلاثاء تحقيق أرباح صافية قابلة للتوزيع خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي قيمتها 499 مليون دولار مقابل خسائر قدرها 876 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح الشركة بعد حساب المتغيرات الموسمية 1.45 مليار دولار خلال الربع الثالث مقابل 1.20 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. ووصلت أرباح السهم الواحد بعد حساب المتغيرات الموسمية 1.75 دولار خلال الفترة نفسها.

كما زادت إيرادات ديل خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2% إلى 22.84 مليار دولار مقابل 22.48 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. ووصلت الإيرادات بعد حساب المتغيرات الموسمية 22.93 مليار دولار بزيادة نسبتها 1% خلال الفترة نفسها.

كان متوسط توقعات المحللين لأرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2.07 دولار من خلال إيرادات قدرها 25.11 مليار دولار.

وسجلت الشركة الأمريكية أرباح تشغيل خلال الربع الثالث من العام المالي قيمتها 836 مليون دولار مقابل خسائر تشغيل قيمتها 356 مليون دولار خلال الفترة نفسه من العام الماضي. وزادت أرباح التشغيل بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال الربع الثالث بنسبة 18% سنويا إلى 2.4 مليار دولار.