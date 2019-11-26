النفط يرتفع مع عودة التفاؤل حيال محادثات التجارة بين أمريكا والصين

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:58 26/11/2019 حدث بتاريخ: 14:03 26/11/2019

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفضل أمل في إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وفي ظل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وزاد خام القياس العالمي برنت 20 سنتا إلى 63.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:58 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 58.20 دولار.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن كبار المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة أجروا محادثة هاتفية صباح اليوم الثلاثاء في إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق المرحلة واحد المبدئي لإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ 16 شهرا.

وعلى جانب الإمدادات، تجتمع منظمة أوبك في الخامس من ديسمبر كانون الأول في مقرها في فيينا ويعقب ذلك محادثات مع منتجين آخرين للنفط، من بينهم روسيا، والذين وافقوا على خفض الإنتاج لدعم الأسعار، وهي المجموعة المعروفة بأوبك+.

وقال تاماس فارجا من شركة السمسرة في النفط بي.في.ام "تُجمع الآراء في الوقت الحالي على تمديد اتفاق أوبك+ بشأن الإمدادات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في الاجتماع القادم للمجموعة مع تأكيد خاص على الامتثال على نحو أكثر صرامة".

وأضاف "سيسهم (هذا) كثيرا في تحقيق توازن بمخزونات النفط العالمية العام المقبل. ويحول دون هبوط أسعار النفط".

وقال بنك جيه.بي مورجان في مذكرة إن المحللين لديه يتوقعون أن أوبك+ قد تمدد التخفيضات حتى نهاية 2020.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام قد تراجعت بواقع 300 ألف برميل الأسبوع الماضي حسب استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين.